Российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб, - разведка

По данным Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo), сбор разведывательной информации россиянами в последнее время значительно ослаб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Supo сказал, что сбор российской разведки традиционно производится оперативниками на местах. Однако разведка заявила, что ей удалось значительно скомпрометировать операции российской разведки в Финляндии в 2022 году.
Supo
Напомним, в Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Белоруссии.
Нидерланды через шпионаж закрыли Российский торговый дом и высылали дипломатов.
Однако недавно высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии.
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