Российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб, - разведка

Supo сказал, что сбор российской разведки традиционно производится оперативниками на местах. Однако разведка заявила, что ей удалось значительно скомпрометировать операции российской разведки в Финляндии в 2022 году.

Supo

Напомним, в Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Белоруссии.

Нидерланды через шпионаж закрыли Российский торговый дом и высылали дипломатов.

Однако недавно высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии.

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