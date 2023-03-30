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Российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб, - разведка

Фото: российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

По данным Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo), сбор разведывательной информации россиянами в последнее время значительно ослаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Supo сказал, что сбор российской разведки традиционно производится оперативниками на местах. Однако разведка заявила, что ей удалось значительно скомпрометировать операции российской разведки в Финляндии в 2022 году.

Supo

Напомним, в Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Белоруссии.

Нидерланды через шпионаж закрыли Российский торговый дом и высылали дипломатов.

Однако недавно высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии.

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