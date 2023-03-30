Російське шпигунство у Фінляндії значно ослабло, - розвідка

За даними Служби безпеки та розвідки Фінляндії (Supo), збір розвідувальної інформації росіянами останнім часом значно послабився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За даними фінської розвідки, збір розвідувальної інформації росіянами здійснювався переважно особами під дипломатичним прикриттям. Проте видворення співробітників російської розвідки та відмова у видачі їм віз послабили розвідувальну діяльність росіян у Фінляндії.

Supo сказав, що збір російської розвідки традиційно здійснюється оперативниками на місцях. Однак розвідка заявила, що їй вдалося значно скомпрометувати операції російської розвідки у Фінляндії у 2022 році.

"Минулого року російська розвідувальна станція скоротилася приблизно вдвічі від свого колишнього розміру. Основною причиною цього скорочення було видворення офіцерів розвідки та відмови у видачі віз за порадою Supo", - заявив начальник поліції безпеки Фінляндії Антті Пелттарі.

Supo сказав, що зменшення кількості офіцерів російської розвідки, а також обмеження на східному кордоні Фінляндії "суттєво підірвали" збір розвідданих росіянами у Фінляндії.

Нагадаємо, у Польщі з лютого затримали вже шістьох шпигунів з РФ і Білорусі.

Нідерланди ж через шпигунство закрили Російський торговий дім та висилали дипломатів.

Проте нещодавно вислані з ЄС російські шпигуни-дипломати з'явилися у Сербії.

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