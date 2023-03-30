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Российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб, - разведка

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Финляндия, Четверг 30 марта 2023 16:37
Российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб, - разведка Фото: российский шпионаж в Финляндии значительно ослаб (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

По данным Службы безопасности и разведки Финляндии (Supo), сбор разведывательной информации россиянами в последнее время значительно ослаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По данным финской разведки, сбор разведывательной информации россиянами производился преимущественно лицами под дипломатическим прикрытием. Однако выдворение сотрудников российской разведки и отказ в выдаче им виз ослабили разведывательную деятельность россиян в Финляндии.

Supo сказал, что сбор российской разведки традиционно производится оперативниками на местах. Однако разведка заявила, что ей удалось значительно скомпрометировать операции российской разведки в Финляндии в 2022 году.

"В прошлом году российская разведывательная станция сократилась примерно вдвое от своего прежнего размера. Основной причиной этого сокращения было выдворение офицеров разведки и отказа в выдаче виз по совету Supo", - заявил начальник полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари.

Supo сказал, что уменьшение количества офицеров российской разведки, а также ограничения на восточной границе Финляндии "существенно подорвали" сбор разведданных россиянами в Финляндии.

Напомним, в Польше с февраля задержали уже шестерых шпионов из РФ и Белоруссии.

Нидерланды через шпионаж закрыли Российский торговый дом и высылали дипломатов.

Однако недавно высланные из ЕС российские шпионы-дипломаты появились в Сербии.

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