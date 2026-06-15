Не "російське озеро": трибунал ООН ухвалив рішення щодо прав України у морях

Суд відхилив російські заяви про те, що Азовське море та Керченська протока нібито є виключно "російським озером". Трибунал підтвердив, що це внутрішні води двох держав - України та РФ.

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Рішення також закріплює, що Україна залишається прибережною державою у цих акваторіях і повністю зберігає свої суверенні права. Односторонні та протиправні дії Москви після 2022 року ніяк на цей статус не вплинули.

Порушення при будівництві Кримського мосту

Окремо суд визнав порушення з боку Росії під час зведення мосту через Керченську протоку, а також прокладання підводних енергетичних кабелів та газопроводу.

РФ не провела належної екологічної оцінки цих проєктів і не оприлюднила її результатів. Це є прямим порушенням міжнародних правил щодо захисту морського середовища.

"Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що РФ системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як "нову реальність" не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання", - йдеться у заяві МЗС.

Україна ініціювала цей судовий процес ще 14 вересня 2016 року. Причиною позову стало порушення Росією Конвенції ООН з морського права в акваторіях поблизу окупованого Криму, в Азовському морі та Керченській протоці, яке розпочалося ще у 2014 році.