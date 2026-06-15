Не "российское озеро": трибунал ООН принял решение о правах Украины в морях

Арбитражный трибунал ООН вынес решение по делу о правах Украины в Черном и Азовском морях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.
Суд отклонил российские заявления о том, что Азовское море и Керченский пролив якобы являются исключительно "российским озером". Трибунал подтвердил, что это внутренние воды двух государств - Украины и РФ.
Решение также закрепляет, что Украина остается прибрежным государством в этих акваториях и полностью сохраняет свои суверенные права. Односторонние и противоправные действия Москвы после 2022 года никак не повлияли на этот статус.
Отдельно суд признал нарушения со стороны России при возведении моста через Керченский пролив, а также прокладке подводных энергетических кабелей и газопровода.
РФ не провела надлежащей экологической оценки этих проектов и не обнародовала ее результаты. Это является прямым нарушением международных правил по защите морской среды.
"Решение Арбитражного трибунала является очередным подтверждением того, что РФ системно пренебрегает нормами международного права, а ее попытки навязать миру последствия преступной агрессии как "новую реальность" не имеют и не будут иметь международно-правового признания", - говорится в заявлении МИД.
Украина инициировала этот судебный процесс еще 14 сентября 2016 года. Причиной иска стало нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву в акваториях вблизи оккупированного Крыма, в Азовском море и Керченском проливе, которое началось еще в 2014 году.
Напомним, Россия готовит передислокацию командования Черноморского флота из Севастополя - офицеры уже переезжают с семьями в Новороссийск, не дожидаясь официальных распоряжений.
Отметим, что ВСУ наносили удары по мостам, ведущим в Крым. Российская сторона подтвердила новые атаки, однако пытается преуменьшить оценку их последствий.