Російське небо - небезпечне. Україна офіційно попередила ІКАО про атаки на РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

Україна офіційно повідомила ІКАО

Сибіга зазначив, що небо РФ є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.

"Ми закликаємо всіх уникати його", - каже він.

За словами міністра, Росія навмисно ігнорує існуючі загрози в результаті своєї агресії проти України. Це вже призвело до кількох інцидентів останніми роками.

"На тлі різкої ескалації терору Росією проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим", - повідомив Сибіга.

Тож відповідальним рішенням України стали повідомлення щодо обережності для:

IKAO,

всіх авіакомпанії,

урядів.

"Навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їх інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам", - уточнив Сибіга.

Міністр зазначив, що війна повертається "додому, в Росію". А Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Оновлено о 16.37

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, поінформований співрозмовник у владі відповів на питання: чи не зможе Росія якось використати українське оголошення про закриття повітряного простору над РФ для провокацій?

"Ми саме тому про це і заявляємо, щоб цивільні літаки там не знаходились в повітряному просторі. Поки ще туди літають різні компанії, побачимо, як буде розвиватись далі", - каже він.

Україна зі свого боку попереджає всіх партнерів. Ми констатуємо, що безпечного неба в Росії немає, зазначив співрозмовник РБК-Україна.

Україна закриває небо над РФ

Раніше РБК-Україна писало, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків, які користуються ключовими аеропортами РФ.

Він заявив, що "російське небо стає повністю небезпечним" та відкритим для українських дронів.