Російське небо - небезпечне. Україна офіційно попередила ІКАО про атаки на РФ
Україна надала офіційне попередження Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) про закриття російського повітряного простору. Літати до РФ стало небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.
Україна офіційно повідомила ІКАО
Сибіга зазначив, що небо РФ є небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності.
"Ми закликаємо всіх уникати його", - каже він.
За словами міністра, Росія навмисно ігнорує існуючі загрози в результаті своєї агресії проти України. Це вже призвело до кількох інцидентів останніми роками.
"На тлі різкої ескалації терору Росією проти України російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим", - повідомив Сибіга.
Тож відповідальним рішенням України стали повідомлення щодо обережності для:
- IKAO,
- всіх авіакомпанії,
- урядів.
"Навіть якщо Росія відмовляється виконувати свій обов'язок щодо їх інформування. Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам", - уточнив Сибіга.
Міністр зазначив, що війна повертається "додому, в Росію". А Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
Оновлено о 16.37
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, поінформований співрозмовник у владі відповів на питання: чи не зможе Росія якось використати українське оголошення про закриття повітряного простору над РФ для провокацій?
"Ми саме тому про це і заявляємо, щоб цивільні літаки там не знаходились в повітряному просторі. Поки ще туди літають різні компанії, побачимо, як буде розвиватись далі", - каже він.
Україна зі свого боку попереджає всіх партнерів. Ми констатуємо, що безпечного неба в Росії немає, зазначив співрозмовник РБК-Україна.
Україна закриває небо над РФ
Раніше РБК-Україна писало, що 1 вересня президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків, які користуються ключовими аеропортами РФ.
Він заявив, що "російське небо стає повністю небезпечним" та відкритим для українських дронів.
Також повідомлялося, що керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що Україна пропорційно та жорстко відповість РФ на повітряний терор. Відтепер російське небо перестане бути безпечним.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін назвав заяву Зеленського про закриття неба над Росією "заявкою на державний тероризм".