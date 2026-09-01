Дрони і ракети України господарюватимуть у небі РФ, доки триває війна, - Буданов

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Україна пропорційно та жорстко відповість РФ на повітряний терор. Відтепер російське небо перестане бути безпечним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Кирила Буданова у Telegram.

Буданов підтримав рішення Зеленського За словами Буданова, Кремль навіть 1 вересня зробив "черговим днем терору проти українських дітей та цивільної інфраструктури". "Керуючись правом на самооборону, Україна дасть жорстку та пропорційну відповідь. Повністю підтримую рішення Президента та Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського", - пише керівник ОП. Як каже Буданов, небо Росії втратило свою безпеку. Це нова реальність, про яку Україна офіційно попереджає: міжнародні авіакомпанії,

страховиків,

партнерів. "Наші далекобійні засоби системно відпрацьовуватимуть по військових цілях на території ворога", - запевнив Буданов. На його переконання, Україна поважає дипломатичні зусилля партнерів і готова забезпечувати точкові паузи "виключно для реальних кроків до завершення війни". Проте, доки триває агресія, українські дрони й ракети господарюватимуть у російському небі, запевнив він. Україна закриє російське небо Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російське небо де-факто буде закриватись. Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх авіакомпаній, які використовують російський повітряний простір, а також страховиків, які користуються ключовими аеропортами РФ. Відтепер "російське небо стає повністю небезпечним".