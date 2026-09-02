Российское небо - опасно. Украина официально предупредила ІКАО об атаках на РФ

Украина предоставила официальное предупреждение Международной организации гражданской авиации (ІКАО) о закрытии российского воздушного пространства. Летать в РФ стало небезопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

Украина официально уведомила ІКАО

Сибига отметил, что небо РФ опасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности.

"Мы призываем всех избегать его", - говорит он.

По словам Министра, Россия намеренно игнорирует существующие угрозы в результате своей агрессии против Украины. Это уже привело к нескольким инцидентам в последние годы.

"На фоне резкой эскалации террора Россией против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным ", - сообщил Сибига.

Поэтому ответственным решением Украины стали сообщения о предосторожности:

IKAO,

всем авиакомпаниям,

правительствам.

"Даже если Россия отказывается выполнять свой долг по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты", - уточнил Сибига.

Министр отметил, что война возвращается "домой, в Россию". А Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Оновлено в 16.37

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, информированный собеседник во власти ответил на вопрос: не сможет ли Россия как-нибудь использовать украинское объявление о закрытии воздушного пространства над РФ для провокаций?

"Мы именно поэтому об этом и заявляем, чтобы гражданские самолеты там не находились в воздушном пространстве. Пока туда летают разные компании, увидим, как будет развиваться дальше", - говорит он.

Украина, со своей стороны, предупреждает всех партнеров. Мы констатируем, что безопасного неба в России нет, отметил собеседник РБК-Украина.

Украина закрывает небо над РФ

Ранее РБК-Украина писало, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ.

Он заявил, что "российское небо становится полностью опасным" и открытым для украинских дронов.