ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Российское небо - опасно. Украина официально предупредила ІКАО об атаках на РФ

16:10 02.09.2026 Ср
2 мин
Украина закрывает небо над Россией
aimg Елена Бджола aimg Милан Лелич
Российское небо - опасно. Украина официально предупредила ІКАО об атаках на РФ Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (x.com/andrii_sybiha)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украина предоставила официальное предупреждение Международной организации гражданской авиации (ІКАО) о закрытии российского воздушного пространства. Летать в РФ стало небезопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Андрея Сибиги в Х.

Украина официально уведомила ІКАО

Сибига отметил, что небо РФ опасно для гражданской авиации из-за усиления военной активности.

"Мы призываем всех избегать его", - говорит он.

По словам Министра, Россия намеренно игнорирует существующие угрозы в результате своей агрессии против Украины. Это уже привело к нескольким инцидентам в последние годы.

"На фоне резкой эскалации террора Россией против Украины российское воздушное пространство становится все более опасным ", - сообщил Сибига.

Поэтому ответственным решением Украины стали сообщения о предосторожности:

  • IKAO,
  • всем авиакомпаниям,
  • правительствам.

"Даже если Россия отказывается выполнять свой долг по их информированию. Мы хотим предотвратить непреднамеренные инциденты", - уточнил Сибига.

Министр отметил, что война возвращается "домой, в Россию". А Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Оновлено в 16.37

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, информированный собеседник во власти ответил на вопрос: не сможет ли Россия как-нибудь использовать украинское объявление о закрытии воздушного пространства над РФ для провокаций?

"Мы именно поэтому об этом и заявляем, чтобы гражданские самолеты там не находились в воздушном пространстве. Пока туда летают разные компании, увидим, как будет развиваться дальше", - говорит он.

Украина, со своей стороны, предупреждает всех партнеров. Мы констатируем, что безопасного неба в России нет, отметил собеседник РБК-Украина.

Украина закрывает небо над РФ

Ранее РБК-Украина писало, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем авиакомпаниям, использующим российское воздушное пространство, а также страховщикам, пользующимся ключевыми аэропортами РФ.

Он заявил, что "российское небо становится полностью опасным" и открытым для украинских дронов.

Также сообщалось, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что Украина пропорционально и жестко ответит РФ на воздушный террор. Теперь российское небо перестанет быть безопасным.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин назвал заявление Зеленского о закрытии неба над Россией "заявкой на государственный терроризм".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Андрей Сибига Война России против Украины
Новости
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью