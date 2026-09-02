Путін пригрозив "відповіддю" на слова Зеленського про закрите небо Росії
Російський диктатор Володимир Путін назвав заяву Зеленського про закриття неба над Росією "заявкою на державний тероризм", заявивши, що з терористами Москва переговорів не веде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Путіна, проведену після саміту ШОС.
"Якщо це сказано вголос - то це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведемо", - заявив Путін, коментуючи заяву Зеленського щодо закриття неба над Росією.
За словами диктатора, Росія знайде, чим відповісти на такі заяви.
Путін також повідомив, що Збройним силам Росії дали вказівку готувати й завдавати масованих ударів по енергетиці України:
"Вони б'ють по наших об'єктах, отримають відповідь", - сказав диктатор.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна починає закривати небо над Росією - російський повітряний простір, за його словами, стає небезпечним для цивільної авіації через масову присутність дронів. При цьому президент наголосив, що Київ не загрожує цивільній авіації, а лише попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про необхідність зважати на ці ризики.
Нагадаємо, ЗМІ раніше писали, що на початку року українські чиновники нібито пропонували Зеленському атакувати московські аеропорти дронами, але план було призупинено. Він передбачав запуск до 1000 дронів на добу на аеропорти Москви та в околицях - дешеві автономні дрони мали самостійно знаходити й вражати цілі без участі оператора.