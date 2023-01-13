Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию, - ГУР

Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию. О таких планах свидетельствует масштаб мобилизационных мероприятий, которые проводятся в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны .

В украинской разведке рассказали, что в ходе первой волны мобилизации в российскую армию удалось призвать 300 тысяч человек. После непродолжительной подготовки мобилизованные перебрасываются в Украину.

При этом ГУР не исключает, что российское руководство в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. По оценкам разведчиков, в вооруженные силы РФ попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране-агрессору создать стратегические резервы.

"В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров", - отметили в ГУР.