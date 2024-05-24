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Російське глушіння GPS робить деяку зброю США неефективною в Україні, - WP

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами високопоставлених українських військових, створювані Росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і артилерійську ракетну систему HIMARS, підірвали спроможність України захищати свою територію.

Рівень успіху розроблених США снарядів Excalibur, наприклад, різко впав протягом кількох місяців - до менш ніж 10 відсотків уражень цілей.

Документи, отримані The Washington Post, включають раніше невідомі подробиці про те, якою мірою російське глушіння завадило західній зброї.

"Технологія Excalibur в існуючих версіях втратила свій потенціал", - йдеться в оцінках.

Також зазначається, що бойовий досвід в Україні спростував репутацію Excalibur як зброї "один постріл - одна ціль", принаймні доки Пентагон і американські виробники не вирішать цю проблему.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія глушить GPS-сигнали для літаків над Балтійським регіоном.

Пізніше Міністерство оборони Німеччини заявило, що Росія причетна до збоїв роботи GPS у країнах Балтії.

Естонія також звинуватила Росію у глушенні GPS у регіоні Балтійського моря.

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