Российское глушение GPS делает некоторое оружие США неэффективным в Украине, - WP

Многие американские боеприпасы со спутниковым наведением в Украине не смогли противостоять российским технологиям глушения сигналов GPS. Это заставило ВСУ прекратить использование некоторых типов западного вооружения после того, как уровень их эффективности резко упал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам высокопоставленных украинских военных, создаваемые Россией препятствия системам наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и артиллерийскую ракетную систему HIMARS, подорвали способность Украины защищать свою территорию.
Уровень успеха разработанных США снарядов Excalibur, например, резко упал в течение нескольких месяцев - до менее 10 процентов поражений целей.
Документы, полученные The Washington Post, включают в себя ранее неизвестные подробности о том, в какой степени российское глушение помешало западному оружию.
"Технология Excalibur в существующих версиях потеряла свой потенциал", - говорится в оценках.
Также отмечается, что боевой опыт в Украине опроверг репутацию Excalibur как оружия "один выстрел - одна цель", по крайней мере, пока Пентагон и американские производители не решат эту проблему.
В интервью украинские чиновники описывали слишком бюрократический процесс, который, по их мнению, усложнил путь к срочно необходимым корректировкам для совершенствования неисправного оружия.
Напомним, ранее мы сообщали, что Россия глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом.
Позже Министерство обороны Германии заявило, что Россия причастна к сбоям работы GPS в странах Балтии.
Эстония также обвинила Россию в глушении GPS в регионе Балтийского моря.
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