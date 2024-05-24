Российское глушение GPS делает некоторое оружие США неэффективным в Украине, - WP

По словам высокопоставленных украинских военных, создаваемые Россией препятствия системам наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и артиллерийскую ракетную систему HIMARS, подорвали способность Украины защищать свою территорию.

Уровень успеха разработанных США снарядов Excalibur, например, резко упал в течение нескольких месяцев - до менее 10 процентов поражений целей.

Документы, полученные The Washington Post, включают в себя ранее неизвестные подробности о том, в какой степени российское глушение помешало западному оружию.

"Технология Excalibur в существующих версиях потеряла свой потенциал", - говорится в оценках.

Также отмечается, что боевой опыт в Украине опроверг репутацию Excalibur как оружия "один выстрел - одна цель", по крайней мере, пока Пентагон и американские производители не решат эту проблему.

В интервью украинские чиновники описывали слишком бюрократический процесс, который, по их мнению, усложнил путь к срочно необходимым корректировкам для совершенствования неисправного оружия.