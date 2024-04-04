Німеччина звинуватила Росію у збоях роботи GPS у районі країн Балтії
Міноборони Німеччини вважає Росію причетною до збоїв роботи GPS у районі країн Балтії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Постійні збої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, найімовірніше, мають російське походження і засновані на збоях в електромагнітному спектрі, зокрема тих, що відбуваються в Калінінградській області", - заявив представник Міноборони.
Чиновник відмовився повідомити подробиці про те, як Німеччина зробила такий висновок, або про точний характер збоїв, пославшись на причини військової безпеки.
Придушення сигналів GPS може заважати роботі комерційних авіалайнерів, але вони зазвичай можуть орієнтуватися й іншими способами.
РФ не вперше звинувачують у глушінні сигналів GPS для літаків
У січні Інститут вивчення війни писав, що в Польщі та Балтійському регіоні було зафіксовано масштабні збої в роботі систем GPS. Тоді не виключали, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Пізніше в Естонії звинуватили Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєння у Східній Європі.
А нещодавно Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу російського Калінінграда.
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