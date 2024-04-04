ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина звинуватила Росію у збоях роботи GPS у районі країн Балтії

Четвер 04 квітня 2024 20:17
UA EN RU
Німеччина звинуватила Росію у збоях роботи GPS у районі країн Балтії Архівне фото: Німеччина звинуватила Росію у збоях роботи GPS у районі країн Балтії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міноборони Німеччини вважає Росію причетною до збоїв роботи GPS у районі країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Постійні збої в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, найімовірніше, мають російське походження і засновані на збоях в електромагнітному спектрі, зокрема тих, що відбуваються в Калінінградській області", - заявив представник Міноборони.

Чиновник відмовився повідомити подробиці про те, як Німеччина зробила такий висновок, або про точний характер збоїв, пославшись на причини військової безпеки.

Придушення сигналів GPS може заважати роботі комерційних авіалайнерів, але вони зазвичай можуть орієнтуватися й іншими способами.

РФ не вперше звинувачують у глушінні сигналів GPS для літаків

У січні Інститут вивчення війни писав, що в Польщі та Балтійському регіоні було зафіксовано масштабні збої в роботі систем GPS. Тоді не виключали, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Пізніше в Естонії звинуватили Росію в тому, що вона стоїть за збільшенням випадків глушіння супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами і системами озброєння у Східній Європі.

А нещодавно Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу російського Калінінграда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Балтия
NEWS
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
Сирський доповів Зеленському про успіхи ЗСУ в умовах дефіциту снарядів
DAILY
Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Колективна оборона. Як зароджувалося НАТО та чому для України важливе членство в Альянсі