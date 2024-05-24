Російське глушіння GPS робить деяку зброю США неефективною в Україні, - WP

Багато американських боєприпасів із супутниковим наведенням в Україні не змогли протистояти російським технологіям глушіння сигналів GPS. Це змусило ЗСУ припинити використання певних типів західного озброєння після того, як рівень їх ефективності різко впав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами високопоставлених українських військових, створювані Росією перешкоди системам наведення сучасної західної зброї, включаючи артилерійські снаряди Excalibur із GPS-наведенням і артилерійську ракетну систему HIMARS, підірвали спроможність України захищати свою територію.

Рівень успіху розроблених США снарядів Excalibur, наприклад, різко впав протягом кількох місяців - до менш ніж 10 відсотків уражень цілей.

Документи, отримані The Washington Post, включають раніше невідомі подробиці про те, якою мірою російське глушіння завадило західній зброї.

"Технологія Excalibur в існуючих версіях втратила свій потенціал", - йдеться в оцінках.

Також зазначається, що бойовий досвід в Україні спростував репутацію Excalibur як зброї "один постріл - одна ціль", принаймні доки Пентагон і американські виробники не вирішать цю проблему.

За словами українських чиновників, шість місяців тому, після того, як українці повідомили про проблему, Вашингтон просто припинив постачання снарядів Excalibur через високий відсоток відмов.

Військове командування України підготувало звіти з осені 2023 року по квітень 2024 року та передало їх США, сподіваючись розробити рішення та відкрити прямий контакт із виробниками зброї. В інтерв’ю українські посадовці описували занадто бюрократичний процес, який, на їхню думку, ускладнив шлях до терміново необхідних коригувань для вдосконалення несправної зброї.

Як зазначив високопоставлений чиновник Міноборони США, Пентагон передбачав, що деякі високоточні боєприпаси будуть знищені російською радіоелектронною боротьбою, і працював з Україною, щоб відточити тактику та методи.