Российское глушение GPS делает некоторое оружие США неэффективным в Украине, - WP

Многие американские боеприпасы со спутниковым наведением в Украине не смогли противостоять российским технологиям глушения сигналов GPS. Это заставило ВСУ прекратить использование некоторых типов западного вооружения после того, как уровень их эффективности резко упал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам высокопоставленных украинских военных, создаваемые Россией препятствия системам наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и артиллерийскую ракетную систему HIMARS, подорвали способность Украины защищать свою территорию.

Уровень успеха разработанных США снарядов Excalibur, например, резко упал в течение нескольких месяцев - до менее 10 процентов поражений целей.

Документы, полученные The Washington Post, включают в себя ранее неизвестные подробности о том, в какой степени российское глушение помешало западному оружию.

"Технология Excalibur в существующих версиях потеряла свой потенциал", - говорится в оценках.

Также отмечается, что боевой опыт в Украине опроверг репутацию Excalibur как оружия "один выстрел - одна цель", по крайней мере, пока Пентагон и американские производители не решат эту проблему.

По словам украинских чиновников, шесть месяцев назад, после того как украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон просто прекратил поставки снарядов Excalibur из-за высокого процента отказов.

Военное командование Украины подготовило отчеты с осени 2023 года по апрель 2024 года и передало их США, надеясь разработать решение и открыть прямой контакт с производителями оружия. В интервью украинские чиновники описывали слишком бюрократический процесс, который, по их мнению, усложнил путь к срочно необходимым корректировкам для совершенствования неисправного оружия.

Как отметил высокопоставленный чиновник Минобороны США, Пентагон предполагал, что некоторые высокоточные боеприпасы будут уничтожены российской радиоэлектронной борьбой и работал с Украиной, чтобы отточить тактику и методы.