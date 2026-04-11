Російська зброя, чи ППО? У Польщі виявили уламки невідомої ракети

10:39 11.04.2026 Сб
2 хв
Експерти припустили, що за уламки ракети виявили у Польщі
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Польщі виявили уламки невідомої ракети (Getty Images)

У Польщі виявили уламки невідомої ракети, яка, ймовірно, є частиною комплексу ППО, що відбивав напад невідомих дронів восени минулого року.

Повідомляється, що у населеному пункті Ярославець Замостського повіту Люблінського воєводства виявили частину ракети. Власник земельної ділянки одразу звернувся до правоохоронців.

На місце інциденту прибула слідча група з підрозділу Військової поліції в Любліні. Як повідомив речник цього підрозділу майор Даміан Станула, основне завдання правоохоронців – ретельно дослідити обставини події.

За його словами, фахівці проводять огляд самого об’єкта та території, де його знайшли, обстежують прилеглу місцевість, щоб з’ясувати, чи немає інших подібних уламків, а також опитують свідків. Про інцидент також повідомлено регіональну прокуратуру, зокрема підрозділ, що займається військовими справами.

За попередніми даними, знайдений об’єкт є невеликим уламком ракети, яку використовували військово-повітряні сили Польщі для протидії російським безпілотникам, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року.

Дрони росіян у Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських безпілотників проникли в повітряний простір Польщі. Сили ППО збили чотири дрони, решта впали або були виявлені у 11 населених пунктах, зокрема один – на території військової бази.

За даними польських ЗМІ, частина невідомих дронів могла бути спрямована на базу НАТО в Польщі.

Вже 13 вересня у Польщі НАТО розпочало операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

