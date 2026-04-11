Российское оружие, или ПВО? В Польше обнаружили обломки неизвестной ракеты

Сообщается, что в населенном пункте Ярославец Замостского уезда Люблинского воеводства обнаружили часть ракеты. Владелец земельного участка сразу обратился в милицию.

На место инцидента прибыла следственная группа из подразделения Военной полиции в Люблине. Как сообщил представитель этого подразделения майор Дамиан Станула, основная задача правоохранителей - тщательно исследовать обстоятельства происшествия.

По его словам, специалисты проводят осмотр самого объекта и территории, где его нашли, обследуют прилегающую местность, чтобы выяснить, нет ли других подобных обломков, а также опрашивают свидетелей. Об инциденте также сообщено в региональную прокуратуру, в частности подразделение, занимающееся военными делами.

По предварительным данным, найденный объект является небольшим обломком ракеты, которую использовали военно-воздушные силы Польши для противодействия российским беспилотникам, нарушившим воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года.