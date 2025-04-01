Російська залізниця заявила про масовану кібератаку: "впав" сайт і не тільки

"Наш сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. Намагаємося якнайшвидше відновити їхню роботу. Каси на станціях і вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі", - заявила "РЖД".

Як пише вебсайт "Хабр", внаслідок кібератаки у російських користувачів не відкривається сайт "РЖД", Зокрема "зависає" мобільний застосунок.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Кібератака на "Укрзалізницю"

23 березня "Укрзалізниця" (УЗ) зазнала технічного збою, що призвів до проблем з онлайн-продажем квитків, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією. Онлайн-продаж було відновлено вже 27 числа.

Як пояснили пізніше в "Укрзалізниці", компанія не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі, у зв'язку з чим перейматись про ризик витоку даних не варто.

30 березня УЗ відновила квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло для ключових вокзалів.