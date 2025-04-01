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Російська залізниця заявила про масовану кібератаку: "впав" сайт і не тільки

Фото: російська залізниця заявила про масовану кібератаку (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Держкомпанія "Російські залізниці" ("РЖД") стверджує про масовану DDoS-атаку, внаслідок якої "впали" сайт та мобільний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Российских железных дорог" ("РЖД").

"Наш сайт і мобільний додаток зазнали масованої DDoS-атаки. Намагаємося якнайшвидше відновити їхню роботу. Каси на станціях і вокзалах функціонують штатно, продаж квитків здійснюється у звичайному режимі", - заявила "РЖД". 

Як пише вебсайт "Хабр", внаслідок кібератаки у російських користувачів не відкривається сайт "РЖД", Зокрема "зависає" мобільний застосунок. 

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються. 

Кібератака на "Укрзалізницю"

23 березня "Укрзалізниця" (УЗ) зазнала технічного збою, що призвів до проблем з онлайн-продажем квитків, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією. Онлайн-продаж було відновлено вже 27 числа. 

Як пояснили пізніше в "Укрзалізниці", компанія не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі, у зв'язку з чим перейматись про ризик витоку даних не варто. 

 30 березня УЗ відновила квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло для ключових вокзалів.

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Російська Федерація