"Укрзалізниця" повертає важливий функціонал у застосунок: що вже працює

Застосунок "Укрзалізниці" продовжує відновлювати функціонал після кібератаки. Вже доступні квитки з пільгами для осіб з інвалідністю та онлайн-табло для ключових вокзалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Після масштабної кібератаки на системи "Укрзалізниці" компанія поступово повертає роботу свого застосунку до повноцінного функціоналу. Вже зараз користувачі можуть знову оформлювати пільгові квитки для осіб з інвалідністю та переглядати онлайн-табло всіх ключових вокзалів безпосередньо зі смартфона.

Фахівці "Укрзалізниці" продовжують активну роботу над відновленням інших важливих сервісів. Невдовзі планується повернення верифікації через "Дія.Підпис", запуск моніторингу з функцією автовикупу квитків, а також можливість оформлення пільгових квитків для студентів.

Крім того, команда розробників працює над поверненням улюбленої пасажирами бонусної системи "обіймашок".