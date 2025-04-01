Российская железная дорога заявила о массированной кибератаке: "упал" сайт и не только

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - заявила "РЖД".

Как пишет вебсайт "Хабр", в результате кибератаки у российских пользователей не открывается сайт "РЖД", в частности "зависает" мобильное приложение.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Кибератака на "Укрзализныцю"

23 марта "Укрзализныця" (УЗ) потерпела технический сбой, который привел к проблемам с онлайн-продажей билетов, сервисами заказа услуг и справочной информацией. Онлайн-продажа была восстановлена уже 27 числа.

Как пояснили позже в "Укрзализныце", компания не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах, в связи с чем переживать о риске утечки данных не стоит.

30 марта УЗ возобновила билеты со льготами для лиц с инвалидностью и онлайн-табло для ключевых вокзалов.