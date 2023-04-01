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Російська війська обстріляли Херсон і область: влучили у будинки, є жертва

Фото: російська війська 1 квітня обстріляли Херсон і область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні, 1 квітня обстріляли Херсон і область. Ворог влучив у приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Росіяни обстрілюють Херсонську область. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці", - написав Єрмак.

За його словами, також путінські війська обстріляли село Козацьке.

"Також влучили в приватний будинок, є поранений", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ обстріляли територію Херсонської області більше півсотні разів. Зокрема, 27 снарядів ворога влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

Додамо, також російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона.

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ХерсонХерсонська областьВійська РФВійна Росії проти України