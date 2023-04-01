Російська війська обстріляли Херсон і область: влучили у будинки, є жертва

"Росіяни обстрілюють Херсонську область. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок - загинула людина на вулиці", - написав Єрмак.

За його словами, також путінські війська обстріляли село Козацьке.

"Також влучили в приватний будинок, є поранений", - додав Єрмак.

Нагадаємо, що минулої доби війська РФ обстріляли територію Херсонської області більше півсотні разів. Зокрема, 27 снарядів ворога влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

Додамо, також російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.