Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона: є постраждалі
У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА в Telegram.
"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.
Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника.
Крім того, у Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.
Додамо, що раніше у лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні.
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