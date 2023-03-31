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Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона: є постраждалі

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П'ятниця 31 березня 2023 21:08
Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона: є постраждалі Фото: Окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона. За попередньою інформацією, дістали поранення двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Херсонської ОВА в Telegram.

"Під обстріл потрапили люди, які намагалися дістатися до Херсона на човні. Вони пливли з дач, що на лівому березі Дніпра. Попередньо поранено двоє людей", - ідеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на місце події виїхали екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району з важкої артилерії та безпілотника.

Крім того, у Херсонській області під час робіт з відновлення електропостачання загинули два енергетики.

Додамо, що раніше у лісі Херсонської області чоловік підірвався на ворожій міні.

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