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Российские войска обстреляли Херсон и область: попали в дома, есть жертва

Фото: российские войска 1 апреля обстреляли Херсон и область (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты сегодня, 1 апреля обстреляли Херсон и область. Враг попал в частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Россияне обстреливают Херсонскую область. Из артиллерии ударили по городу Херсон, попали в частный дом - погиб человек на улице" , - написал Ермак.

По его словам, также путинские войска обстреляли село Козацкое.

"Также попали в частный дом, есть раненый", - добавил Ермак.

Напомним, что за прошедшие сутки войска РФ обстреляли территорию Херсонской области более полусотни раз. В частности, 27 снарядов врага попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома.

Добавим, также российские оккупанты обстреляли лодку, на которой люди пытались сбежать в Херсон.

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