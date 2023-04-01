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Окупанти випустили по Херсону та області понад 430 снарядів: є жертви і поранені

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Субота 01 квітня 2023 07:46
Окупанти випустили по Херсону та області понад 430 снарядів: є жертви і поранені Фото: Окупанти випустили по Херсону та області понад 430 снарядів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти протягом минулої доби 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 439 снарядів з важкої артилерії, авіації та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За словами посадовця, Херсон загарбники атакували 5 разів.

Прокудін розповів, що 27 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення: 3 людини загинули, 2 - зазнали поранень", - додав глава обласної військової адміністрації.

Окрім цього, з деокупованої території Херсонської області 31 березня було евакуйовано 91 цивільну особу.

Нагадаємо, 31 березня російські окупанти обстріляли човен, на якому люди намагалися втекти до Херсона.

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