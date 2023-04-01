Окупанти випустили по Херсону та області понад 430 снарядів: є жертви і поранені

Фото: Окупанти випустили по Херсону та області понад 430 снарядів (Getty Images)

Російські окупанти протягом минулої доби 54 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 439 снарядів з важкої артилерії, авіації та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.