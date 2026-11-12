Російська розвідка планує диверсії в Норвегії у 2027 році, - Reuters

Російська розвідка планує диверсії на стратегічних об'єктах Норвегії у 2027 році. Під загрозою підприємства, які працюють у сфері оборони, а також компанії, що пов'язані з військовим сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідне попередження оприлюднила Служба поліційної безпеки Норвегії (PST). Норвезькі правоохоронці зазначають, що РФ може готувати диверсійні операції проти стратегічно важливих об'єктів країни.

Особливу увагу російська розвідка приділяє підприємствам, які працюють у сфері оборони, а також компаніям, що забезпечують військову промисловість. До потенційних цілей також належать об'єкти енергетичного сектору.

У спецслужбі попереджають, що загроза диверсій може посилитися протягом наступного року.

Водночас інформація про визначені цілі ще не свідчить про те, що остаточне рішення щодо проведення конкретних атак вже ухвалено.