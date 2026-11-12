ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російська розвідка планує диверсії в Норвегії у 2027 році, - Reuters

20:26 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Російська розвідка планує диверсії в Норвегії у 2027 році, - Reuters Фото: поліція Норвегії (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російська розвідка планує диверсії на стратегічних об'єктах Норвегії у 2027 році. Під загрозою підприємства, які працюють у сфері оборони, а також компанії, що пов'язані з військовим сектором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідне попередження оприлюднила Служба поліційної безпеки Норвегії (PST). Норвезькі правоохоронці зазначають, що РФ може готувати диверсійні операції проти стратегічно важливих об'єктів країни.

Особливу увагу російська розвідка приділяє підприємствам, які працюють у сфері оборони, а також компаніям, що забезпечують військову промисловість. До потенційних цілей також належать об'єкти енергетичного сектору.

У спецслужбі попереджають, що загроза диверсій може посилитися протягом наступного року.

Водночас інформація про визначені цілі ще не свідчить про те, що остаточне рішення щодо проведення конкретних атак вже ухвалено.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що впродовж найближчих місяців Росія може вдатися до нової серйозної ескалації гібридної війни проти ЄС.

Крім того, в ГУР повідомляли про підготовку Росією нових провокацій, спрямованих на дестабілізацію Європи. Їхня мета - домогтися скорочення або припинення підтримки України і залякати європейські уряди та суспільства.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Норвегія
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone