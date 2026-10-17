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Туск попередив про серйозну ескалацію у гібридній війні Росії проти Європи

18:55 17.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Туск попередив про серйозну ескалацію у гібридній війні Росії проти Європи Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
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Протягом найближчих кількох місяців у гібридній війні Росії проти Європи може відбутися нова серйозна ескалація.

Про це попередив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP Wiadomosci.

Журналісти попросили главу польського уряду прокоментувати заяву колишнього голови Ради національної безпеки Яцека Севери. Останній нещодавно стверджував, що цієї зими гібридна війна Росії проти Європи може досягти "вирішального акорду".

Туск наголосив, що не робить власних прогнозів, а спирається на інформацію та конкретні рекомендації спецслужб України, Польщі та союзників. За його словами, це дає підстави очікувати "ескалації ще до Різдва".

Польський прем'єр також попередив про складну зиму, особливо в питаннях безпеки кордонів і залізничної інфраструктури.

Крім того, Туск закликав готуватися до нових диверсій і провокацій на території Польщі, які можуть відбуватися частіше й у більшому масштабі. Він нагадав, що в Латвії вже помічали людей у військовій формі.

"Литва очікує на якусь серйозну провокацію. Натомість одне є очевидним: Росія буде посилювати цю ескалацію та перевірятиме нашу реакцію - у цьому й полягає проблема", - попередив Туск.

Раніше РБК-Україна розповідало, що новий план Путіна охоплює кожне велике місто України.

Також стало відомо, що Росія планує розмістити балістику в Білорусі та втягнути країну у війну.

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