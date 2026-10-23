Росія готує нові провокації для дестабілізації Європи, - ГУР

Росія готує нові провокації, щоб дестабілізувати Європу. Мета - скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації ЗСУ, а також залякування європейських урядів та суспільств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав.

У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики.

Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, прикордоння з росією, калінінградський анклав, регіони в державах ЄС з присутнім російськомовним населенням та спорудами, які контролює кремль, зокрема, мережа об’єктів російської православної церкви та історичні місця, пов’язані з РФ.