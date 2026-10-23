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Росія готує нові провокації для дестабілізації Європи, - ГУР

11:10 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Росія готує нові провокації для дестабілізації Європи, - ГУР Ілюстративне фото: Росія готує нові провокації для дестабілізації Європи (колаж РБК-Україна)
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Росія готує нові провокації, щоб дестабілізувати Європу. Мета - скорочення або позбавлення зовнішньої підтримки України шляхом дискредитації ЗСУ, а також залякування європейських урядів та суспільств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

За оцінками воєнної розвідки України, може йтися про реалізацію провокативних диверсійних дій на території центральної та східної Європи, зокрема балтійських держав.

У московських задумах фігурують різні сценарії - зокрема, проведення "операцій під чужим прапором" з подальшим звинуваченням України через канали російської пропаганди та доступні для кремля міжнародні майданчики.

Місцями російських провокацій, за даними ГУР, можуть бути об’єкти критичної інфраструктури, прикордоння з росією, калінінградський анклав, регіони в державах ЄС з присутнім російськомовним населенням та спорудами, які контролює кремль, зокрема, мережа об’єктів російської православної церкви та історичні місця, пов’язані з РФ.

Загроза для Європи з боку РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії.

У Брюсселі вважають, що жорсткіший контроль допоможе захистити країни ЄС від можливих гібридних атак, зокрема диверсій і саботажу.

Причиною стало те, що останнім часом європейські країни дедалі частіше попереджають про загрозу російських диверсій, кібератак і провокацій. У НАТО заявляють, що Москва випробовує безпеку союзників і може продовжити кампанію ворожих дій.

У вересні Литва повідомила про розвідувальні дані щодо можливої підготовки Росією операцій "під чужим прапором".

Франція також заявляла про реальну загрозу гібридних атак. Серед ризиків французька влада називала кібератаки, саботаж і появу безпілотників поблизу європейських аеропортів.

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