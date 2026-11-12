Российская разведка планирует диверсии в Норвегии в 2027 году, - Reuters

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Российская разведка планирует диверсии на стратегических объектах Норвегии в 2027 году. Под угрозой предприятия, работающие в сфере обороны, а также компании, которые связаны с военным сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее предупреждение обнародовала Служба полицейской безопасности Норвегии (PST). Норвежские правоохранители отмечают, что РФ может готовить диверсионные операции против стратегически важных объектов страны. Особое внимание российская разведка уделяет предприятиям, работающим в сфере обороны, а также компаниям, обеспечивающим военную промышленность. К потенциальным целям также относятся объекты энергетического сектора. В спецслужбе предупреждают, что угроза диверсий может усилиться в течение следующего года. В то же время информация об определенных целях еще не свидетельствует о том, что окончательное решение о проведении конкретных атак уже принято.