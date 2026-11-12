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Российская разведка планирует диверсии в Норвегии в 2027 году, - Reuters

20:26 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Российская разведка планирует диверсии в Норвегии в 2027 году, - Reuters Фото: полиция Норвегии (Getty Images)
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Российская разведка планирует диверсии на стратегических объектах Норвегии в 2027 году. Под угрозой предприятия, работающие в сфере обороны, а также компании, которые связаны с военным сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соответствующее предупреждение обнародовала Служба полицейской безопасности Норвегии (PST). Норвежские правоохранители отмечают, что РФ может готовить диверсионные операции против стратегически важных объектов страны.

Особое внимание российская разведка уделяет предприятиям, работающим в сфере обороны, а также компаниям, обеспечивающим военную промышленность. К потенциальным целям также относятся объекты энергетического сектора.

В спецслужбе предупреждают, что угроза диверсий может усилиться в течение следующего года.

В то же время информация об определенных целях еще не свидетельствует о том, что окончательное решение о проведении конкретных атак уже принято.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что в ближайшие месяцы Россия может прибегнуть к новой серьезной эскалации гибридной войны против ЕС.

Кроме того, в ГУР сообщали о подготовке Россией новых провокаций, направленных на дестабилизацию Европы. Их цель - добиться сокращения или прекращения поддержки Украины и запугать европейские правительства и общества.

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