Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Російська ракета розбомбила відділення "Укрпошти" в Києві (фото)

Фото: у Києві росіяни зруйнували відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Наталія Юрченко

Під час обстрілу Києва в ніч на 28 серпня було знищене відділення "Укрпошти". Його зруйнувала російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського в Facebook.

Внаслідок ракетної атаки було зруйноване відділення на Березняках на лівому березі Києва.

"Після останнього обстрілу, відділення Укрпошта 02098, що знаходилося в Києві на вулиці Шумського, 4А, - більше немає. Ракета ворога повністю його знищила", - йдеться у повідомленні.

За словами Смілянського, майже всі посилки у відділенні вціліли, вони чекають на власників у відділенні 02152 за адресою: вулиця Івана Миколайчука, 13А.

"Ми окремо звʼяжемось з кожним клієнтом, щоб поінформувати, і, звісно, компенсуємо ту невелику кількість посилок, яка була пошкоджена в результаті обстрілу. Рахунок, як завжди потім виставимо Росії", - зазначив гендиректор.

 

Фото: у Києві ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" (facebook.com/ukrposhtaceo)

 

Обстріл Києва

У ніч проти 28 серпня окупанти атакували Україну 31 ракетою та 598 дронами. Внаслідок атаки десятки людей загинули та були поранені, серед них є і діти.

Війська РФ поцілили відразу двома ракетами в житловий будинок у Києві, унаслідок чого зруйнували його.

Також внаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва ЄС в Україні, офіс Британської Ради (British Council), офіси українських видань, сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

