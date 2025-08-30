RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Российская ракета разбомбила отделение "Укрпочты" в Киеве (фото)

Фото: в Киеве россияне разрушили отделение "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhtaceo)
Автор: Наталья Юрченко

Во время обстрела Киева в ночь на 28 августа было уничтожено отделение "Укрпочты". Его разрушила российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Игоря Смелянского в Facebook.

В результате ракетной атаки было разрушено отделение на Березняках на левом берегу Киева.

"После последнего обстрела, отделение Укрпочта 02098, которое находилось в Киеве на улице Шумского, 4А, - больше нет. Ракета врага полностью его уничтожила", - говорится в сообщении.

По словам Смелянского, почти все посылки в отделении уцелели, они ждут владельцев в отделении 02152 по адресу: улица Ивана Миколайчука, 13А.

"Мы отдельно свяжемся с каждым клиентом, чтобы проинформировать, и, конечно, компенсируем то небольшое количество посылок, которое было повреждено в результате обстрела. Счет, как всегда потом выставим России", - отметил гендиректор.

 

Фото: в Киеве ракета РФ уничтожила отделение "Укрпочты" (facebook.com/ukrposhtaceo)

 

 

Обстрел Киева

В ночь на 28 августа оккупанты атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. В результате атаки десятки людей погибли и были ранены, среди них есть и дети.

Войска РФ попали сразу двумя ракетами в жилой дом в Киеве, в результате чего разрушили его.

Также в результате российских обстрелов в Киеве было повреждено здание представительства ЕС в Украине, офис Британского Совета (British Council), офисы украинских изданий, сортировочное депо "Новой почты", парк скоростных поездов "Укрзализныци" и т.д.

КиевВойна в УкраинеУкрпочтаРакетная атака