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Російська пропаганда у Туреччині почувається комфортно, - посол

Фото: Наріман Джелял (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Україна присутня в інформаційному просторі Турченнини, однак змушена змагатися за увагу з темами Палестини та Сирії. До того ж, російська пропаганда в Туреччині почувається вільно.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами дипломата, Україна залишається в інформаційному просторі Туреччини завдяки переговорному процесу та візитам високопосадовців Зокрема президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 

Проте, Джелял зазначив, що боротьба за увагу аудиторії - постійна.

 "Ми маємо серйозних інформаційних конкурентів, таких як Палестина і Сирія. З ними дуже важко змагатися за увагу, оскільки там також відбуваються руйнування та гине багато людей, а в Палестині кількість жертв, особливо дітей, значно вища. Це така собі інформаційна арифметика", - сказав він.

Окрему увагу посол звернув на діяльність кремлівської пропаганди в турецькому медіапросторі. На відміну від країн ЄС, де вона часто обмежена, у Туреччині російські наративи почуваються досить вільно.

"Російська пропаганда в Туреччині, на відміну від багатьох європейських країн, почувається доволі комфортно", - наголосив дипломат.

 

Переговори України та Росії у Стамбулі

Україна та Росія провели вже три раунди переговорів щодо завершення повномасштабної війни.

Головний результат - сторонам вдалось домовитись щодо обміну полоненими й тілами загиблих солдатів.

Водночас Кремль продовжує висувати неприйнятні для Києва вимоги, серед яких, наприклад, "віддати" під контроль країни-терориста чотири українські області та Крим, припинити поставки західного озброєння, оголосити нейтралітет й не тільки.

Все, що відомо про черговий раунд переговорів РБК-Україна зібрало в окремому матеріалі.

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