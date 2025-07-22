Раунд 3. Теми переговорів України та РФ в Стамбулі ще не визначені, - джерело

Українська та російська делегації вже завтра, 22 липня, зустрінуться у Стамбулі. Теми переговорів поки що не визначили.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

"Для нас важливо підготувати зустріч лідерів", - додав він.

Джерело підкреслило, що українська сторона готова до обговорення різних питань, але, найімовірніше, йтиметься про гуманітарні питання.

За його словами, з чим на зустріч приїдуть росіяни - поки незрозуміло.

Співрозмовник видання підтвердив, що третій раунд переговорів України і Росії має відбутися завтра, 23 липня.

Переговори у Стамбулі

Нагадаємо, учора, 21 липня, президент України Володимир Зеленський розповів, що третій раунд переговорів із російською стороною у Стамбулі заплановано на 23 липня.

Також глава української держави зазначив, що більше деталей про переговори буде розкрито сьогодні, 22 липня.

Як зазначав прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, Росія на переговорах з Україною хоче обговорювати меморандуми, якими обмінялися сторони.

Москва у своєму "меморандумі" вимагала від України вивести солдатів із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

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