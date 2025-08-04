RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

Российская пропаганда в Турции чувствует себя комфортно, - посол

Фото: Нариман Джелял (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Украина присутствует в информационном пространстве Турченнины, однако вынуждена соревноваться за внимание с темами Палестины и Сирии. К тому же, российская пропаганда в Турции чувствует себя свободно.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По словам дипломата, Украина остается в информационном пространстве Турции благодаря переговорному процессу и визитам высокопоставленных чиновников В частности президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Однако, Джелял отметил, что борьба за внимание аудитории - постоянная.

"Мы имеем серьезных информационных конкурентов, таких как Палестина и Сирия. С ними очень трудно бороться за внимание, поскольку там также происходят разрушения и гибнет много людей, а в Палестине количество жертв, особенно детей, значительно выше. Это такая информационная арифметика", - сказал он.

Отдельное внимание посол обратил на деятельность кремлевской пропаганды в турецком медиапространстве. В отличие от стран ЕС, где она часто ограничена, в Турции российские нарративы чувствуют себя достаточно свободно.

"Российская пропаганда в Турции, в отличие от многих европейских стран, чувствует себя довольно комфортно", - подчеркнул дипломат.

 

 

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Украина и Россия провели уже три раунда переговоров по завершению полномасштабной войны.

Главный результат - сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.

В то же время Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.

Все, что известно об очередном раунде переговоров РБК-Украина собрало в отдельном материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТурция