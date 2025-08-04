Російська пропаганда у Туреччині почувається комфортно, - посол

Україна присутня в інформаційному просторі Турченнини, однак змушена змагатися за увагу з темами Палестини та Сирії. До того ж, російська пропаганда в Туреччині почувається вільно.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна .

За словами дипломата, Україна залишається в інформаційному просторі Туреччини завдяки переговорному процесу та візитам високопосадовців Зокрема президента Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Проте, Джелял зазначив, що боротьба за увагу аудиторії - постійна.

"Ми маємо серйозних інформаційних конкурентів, таких як Палестина і Сирія. З ними дуже важко змагатися за увагу, оскільки там також відбуваються руйнування та гине багато людей, а в Палестині кількість жертв, особливо дітей, значно вища. Це така собі інформаційна арифметика", - сказав він.

Окрему увагу посол звернув на діяльність кремлівської пропаганди в турецькому медіапросторі. На відміну від країн ЄС, де вона часто обмежена, у Туреччині російські наративи почуваються досить вільно.

"Російська пропаганда в Туреччині, на відміну від багатьох європейських країн, почувається доволі комфортно", - наголосив дипломат.