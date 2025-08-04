ua en ru
Пн, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Российская пропаганда в Турции чувствует себя комфортно, - посол

Понедельник 04 августа 2025 11:45
UA EN RU
Российская пропаганда в Турции чувствует себя комфортно, - посол Фото: Нариман Джелял (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Украина присутствует в информационном пространстве Турченнины, однако вынуждена соревноваться за внимание с темами Палестины и Сирии. К тому же, российская пропаганда в Турции чувствует себя свободно.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.

По словам дипломата, Украина остается в информационном пространстве Турции благодаря переговорному процессу и визитам высокопоставленных чиновников В частности президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Однако, Джелял отметил, что борьба за внимание аудитории - постоянная.

"Мы имеем серьезных информационных конкурентов, таких как Палестина и Сирия. С ними очень трудно бороться за внимание, поскольку там также происходят разрушения и гибнет много людей, а в Палестине количество жертв, особенно детей, значительно выше. Это такая информационная арифметика", - сказал он.

Отдельное внимание посол обратил на деятельность кремлевской пропаганды в турецком медиапространстве. В отличие от стран ЕС, где она часто ограничена, в Турции российские нарративы чувствуют себя достаточно свободно.

"Российская пропаганда в Турции, в отличие от многих европейских стран, чувствует себя довольно комфортно", - подчеркнул дипломат.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Украина и Россия провели уже три раунда переговоров по завершению полномасштабной войны.

Главный результат - сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.

В то же время Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.

Все, что известно об очередном раунде переговоров РБК-Украина собрало в отдельном материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Турция
Новости
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Трамп перебросил атомные субмарины ближе к России: что об этом известно
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому