Российская пропаганда в Турции чувствует себя комфортно, - посол
Украина присутствует в информационном пространстве Турченнины, однако вынуждена соревноваться за внимание с темами Палестины и Сирии. К тому же, российская пропаганда в Турции чувствует себя свободно.
Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина.
По словам дипломата, Украина остается в информационном пространстве Турции благодаря переговорному процессу и визитам высокопоставленных чиновников В частности президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Однако, Джелял отметил, что борьба за внимание аудитории - постоянная.
"Мы имеем серьезных информационных конкурентов, таких как Палестина и Сирия. С ними очень трудно бороться за внимание, поскольку там также происходят разрушения и гибнет много людей, а в Палестине количество жертв, особенно детей, значительно выше. Это такая информационная арифметика", - сказал он.
Отдельное внимание посол обратил на деятельность кремлевской пропаганды в турецком медиапространстве. В отличие от стран ЕС, где она часто ограничена, в Турции российские нарративы чувствуют себя достаточно свободно.
"Российская пропаганда в Турции, в отличие от многих европейских стран, чувствует себя довольно комфортно", - подчеркнул дипломат.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
Украина и Россия провели уже три раунда переговоров по завершению полномасштабной войны.
Главный результат - сторонам удалось договориться об обмене пленными и телами погибших солдат.
В то же время Кремль продолжает выдвигать неприемлемые для Киева требования, среди которых, например, "отдать" под контроль страны-террориста четыре украинские области и Крым, прекратить поставки западного вооружения, объявить нейтралитет и не только.
Все, что известно об очередном раунде переговоров РБК-Украина собрало в отдельном материале.