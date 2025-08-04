Российская пропаганда в Турции чувствует себя комфортно, - посол

Украина присутствует в информационном пространстве Турченнины, однако вынуждена соревноваться за внимание с темами Палестины и Сирии. К тому же, российская пропаганда в Турции чувствует себя свободно.

Об этом сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина .

По словам дипломата, Украина остается в информационном пространстве Турции благодаря переговорному процессу и визитам высокопоставленных чиновников В частности президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Однако, Джелял отметил, что борьба за внимание аудитории - постоянная.

"Мы имеем серьезных информационных конкурентов, таких как Палестина и Сирия. С ними очень трудно бороться за внимание, поскольку там также происходят разрушения и гибнет много людей, а в Палестине количество жертв, особенно детей, значительно выше. Это такая информационная арифметика", - сказал он.

Отдельное внимание посол обратил на деятельность кремлевской пропаганды в турецком медиапространстве. В отличие от стран ЕС, где она часто ограничена, в Турции российские нарративы чувствуют себя достаточно свободно.

"Российская пропаганда в Турции, в отличие от многих европейских стран, чувствует себя довольно комфортно", - подчеркнул дипломат.