Російська ППО розстріляла центральну лікарню Сімферополя (фото)

Цього тижня в четвер, 6 листопада, російська ППО пошкодила центральну лікарню в Сімферополі (тимчасово окупований Крим).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".
За даними пабліка, інцидент стався близько 7 ранку, коли ППО відбивало атаки дронів на нафтобазу в селищі Бітумне.
"Великокаліберні кулі влучили у фасад будівлі та у скління фасаду 8-го поверху Республіканської клінічної лікарні ім. М.О. Семашка". М.О. Семашка", - ідеться в пості.
Це було не пряме пряме попадання, оскільки кулі падали на вильоті за балістичною траєкторією. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Там також пояснили, що пошкоджене фасадне вікно - це склопакет із тришарового скла, де кожен лист скла 5-6 мм завтовшки.
Нагадаємо, в ніч на 6 листопада люди в Криму скаржилися, що приблизно о 02:30 ночі на нафтобазі почалася пожежа. Під час інциденту припускали, що говорить "Кримнафтозбут" у районі селища Бітумне. Паралельно в соцмережах поширилися кадри з пожежею.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили спеціальних операцій (ССО) провели успішну операцію на Кримському півострові. В результаті її проведення було знищено російську пускову установку С-400 "Тріумф" і великий склад боєприпасів 18-ї армії РФ.