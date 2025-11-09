Российская ПВО расстреляла центральную больницу Симферополя (фото)

По данным паблика, инцидент произошел около 7 утра, когда ПВО отражало атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное.

"Крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко", - говорится в посте.

Это было не прямое прямое попадание, так как пули падали на излете по баллистической траектории. Пострадавших в результате инцидента нет.

Там также пояснили, что поврежденное фасадное окно - это стеклопакет из трехслойного стекла, где каждый лист стекла 5-6 мм толщиной.