Российская ПВО расстреляла центральную больницу Симферополя (фото)

На этой неделе в четверг, 6 ноября, российская ПВО повредила центральную больницу в Симферополе (временно оккупированный Крым).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
По данным паблика, инцидент произошел около 7 утра, когда ПВО отражало атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное.
"Крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко", - говорится в посте.
Это было не прямое прямое попадание, так как пули падали на излете по баллистической траектории. Пострадавших в результате инцидента нет.
Там также пояснили, что поврежденное фасадное окно - это стеклопакет из трехслойного стекла, где каждый лист стекла 5-6 мм толщиной.
Напомним, в ночь на 6 ноября люди в Крыму жаловались, что примерно в 02:30 ночи на нефтебазе начался пожар. Во время инцидента предполагалось, что говорит "Крымнефтесбыт" в районе поселка Битумное. Параллельно в соцсетях распространились кадры с пожаром.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы специальных операций (ССО) провели успешную операцию на Крымском полуострове. В результате ее проведения была уничтожена российская пусковая установка С-400 "Триумф" и большой склад боеприпасов 18-й армии РФ.