ССО знищили пускову С-400 і склад боєприпасів РФ у Криму

Сили спеціальних операцій провели успішну операцію на тимчасово окупованому Кримському півострові, внаслідок якої знищено російську пускову установку С-400 "Тріумф" та великий склад боєприпасів 18-ї армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Ураження складу боєприпасів під Сімферополем

За даними ССО, розвідники Руху опору здобули точну інформацію про розташування арсеналу противника у селі Удачне поблизу Сімферополя. Подальша розвідка підтвердила наявність великої кількості боєприпасів, після чого об’єкт було знищено дронами у ніч на 6 жовтня 2025 року.

Знищення комплексу С-400 "Тріумф"

Того ж дня підрозділи ССО вивели з ладу пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", розташовану у селі Уютне поблизу Євпаторії.

Цей комплекс ворог використовував не лише для прикриття окупаційних сил, а й для ударів по території України.

Як зазначають у ССО, фінальна фаза спецдій відбулася ще 6 жовтня, однак інформацію про неї не оприлюднювали з міркувань оперативної безпеки.

Сили спеціальних операцій наголошують, що продовжують асиметричні дії на окупованих територіях, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і зрив їхніх наступальних планів.