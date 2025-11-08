ua en ru
ССО знищили пускову С-400 і склад боєприпасів РФ у Криму

Україна, Субота 08 листопада 2025 12:15
ССО знищили пускову С-400 і склад боєприпасів РФ у Криму Ілюстративне фото: ССО знищили пускову С-400 і склад боєприпасів РФ у Криму (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сили спеціальних операцій провели успішну операцію на тимчасово окупованому Кримському півострові, внаслідок якої знищено російську пускову установку С-400 "Тріумф" та великий склад боєприпасів 18-ї армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Ураження складу боєприпасів під Сімферополем

За даними ССО, розвідники Руху опору здобули точну інформацію про розташування арсеналу противника у селі Удачне поблизу Сімферополя. Подальша розвідка підтвердила наявність великої кількості боєприпасів, після чого об’єкт було знищено дронами у ніч на 6 жовтня 2025 року.

Знищення комплексу С-400 "Тріумф"

Того ж дня підрозділи ССО вивели з ладу пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", розташовану у селі Уютне поблизу Євпаторії.
Цей комплекс ворог використовував не лише для прикриття окупаційних сил, а й для ударів по території України.

Як зазначають у ССО, фінальна фаза спецдій відбулася ще 6 жовтня, однак інформацію про неї не оприлюднювали з міркувань оперативної безпеки.

Сили спеціальних операцій наголошують, що продовжують асиметричні дії на окупованих територіях, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських військ і зрив їхніх наступальних планів.

Удари по військових об'єктах у Криму

На початку листопада Сили оборони вразили низку важливих об’єктів окупантів, зокрема нафтові сховища в тимчасово окупованому Криму.

Під атаками опинилися три об’єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів. На нафтобазі в селищі Гвардійське підтверджено влучання в резервуар та цистерни на зливо-наливній естакаді.

У Генштабі підкреслили, що оборонці послідовно вражають критичні елементи воєнно-промислової інфраструктури противника - як на його власній території, так і на тимчасово окупованих землях. Головна мета таких ударів - позбавити ворога наступальних ресурсів і здатності продовжувати агресію.

Сили спеціальних операцій Крим Війна в Україні
