Російська нафта знову в продажу: США дозволили експорт до квітня

Нагадуємо, що доходи Росії від експорту нафти в лютому досягли мінімального рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначимо, що глобальний нафтовий ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до зниження видобутку на мільйони барелів і різкого зростання цін на чорне золото.