Российская нефть снова в продаже: США разрешили экспорт до апреля

США ослабили ограничения на продажу российской нефти

На фоне глобального нефтяного кризиса, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, Вашингтон принял решение, которое еще недавно казалось маловероятным.

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, позволяющую России продавать уже отгруженные нефтяные ресурсы, что фактически временно смягчает санкционное давление на Москву.

По данным ведомства, разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.

Таким образом, ослабление санкций рассчитано на один месяц, вероятно, с целью стабилизации мировой нефтяной ситуации в краткосрочной перспективе.

Ограничения и нюансы новой лицензии

Важно отметить, что действие новой лицензии США не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.

Военные действия в этой стране, включая перекрытие Ормузского пролива, создали дефицит предложения на мировом рынке нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что временное разрешение касается исключительно нефти, "которая сейчас застряла в море", и не обеспечит значительной прибыли российскому правительству.

Таким образом, мера носит ограниченный и краткосрочный характер, направленный на смягчение последствий глобального энергетического кризиса.