Російська музика лунала в клубі: в Одесі спалахнув новий скандал

В Одесі спалахнув скандал через російську музику в клубі Palladium, яку діджей ввімкнув перед тисячною публікою. Місцева влада вже відреагувала на це і дала доручення.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram глави ОВА Одеської області Олега Кіпера.
Скандал розгорівся після того, як 1 листопада у мережі поширилися кадри, на яких в одеському клубі Palladium діджей увімкнув пісню російського виконавця перед публікою у понад 1000 людей.
В результаті очільник ОВА Олег Кіпер вимагає, щоб не було жодної російської музики ні в клубах, ні в інших публічних місцях.
"Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни", - додав голова ОВА.
За його словами, розваги під музику агресора у час війни з РФ - це зневага до захисників, в тому числі тих, які віддали життя за Україну.
У зв'язку з цим Олег Кіпер дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.
"Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій.", - зазначив очільник ОВА.
За інформацією деяких Telegram-пабліків, які також публікують відповідні кадри, в Palladium прибули правоохоронці для з'ясування всіх подробиць.
Час від часу в Україні виникають скандали через російську мову, яка лунає під час війни на концертах, в публічних місцях чи навіть у сферах обслуговування, коли з клієнтами не хочуть розмовляти державною.
В ці скандали нерідко потрапляють люди із шоубізнесу, відомі зірки та актори.
Наприклад, у жовтні співак Іван Дорн ошелешив заявою про те, що "настав час" виходу його російськомовного альбому. За його словами, він відчуває інтуїтивно, що зараз в соціуму є запит на російські пісні.
Ще ми писали, що у цьому році прогримів мовний скандал з Андрієм Данилко, який в образі Вєрки Сердючки дав концерт російською мовою у столичному "Осокорі".
Скандал з Данилком дійшов до скарг мовному омбудсмену.