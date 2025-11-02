Русская музыка звучала в клубе: в Одессе разгорелся новый скандал

В Одессе разгорелся скандал из-за русской музыки в клубе Palladium, которую диджей включил перед тысячной публикой. Местные власти уже отреагировали на это и дали распоряжение.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ОВА Одесской области Олега Кипера.
Скандал разгорелся после того, как 1 ноября в сети распространились кадры, на которых в одесском клубе Palladium диджей включил песню российского исполнителя перед публикой в более чем 1000 человек.
В результате глава ОВА Олег Кипер требует, чтобы не было никакой русской музыки ни в клубах, ни в других публичных местах.
"Одесса - город, который почти ежедневно страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включают песни российских исполнителей. И это на четвертом году полномасштабной войны", - добавил глава ОВА.
По его словам, развлечения под музыку агрессора во время войны с РФ - это пренебрежение к защитникам, в том числе тем, которые отдали жизнь за Украину.
В связи с этим Олег Кипер дал поручение соответствующим Департаментам ОВА разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения.
"Организаторы должны объяснить, как такое вообще стало возможным в городе, который официально признан территорией боевых действий", - отметил глава ОВА.
По информации некоторых Telegram-пабликов, которые также публикуют соответствующие кадры, в Palladium прибыли правоохранители для выяснения всех подробностей.
Время от времени в Украине возникают скандалы из-за русского языка, который звучит во время войны на концертах, в публичных местах или даже в сферах обслуживания, когда с клиентами не хотят разговаривать государственным языком
В эти скандалы нередко попадают люди из шоу-бизнеса, известные звезды и актеры.
Например, в октябре певец Иван Дорн ошарашил заявлением о том, что "пришло время" выхода его русскоязычного альбома. По его словам, он чувствует интуитивно, что сейчас у социума есть запрос на русские песни.
Еще мы писали, что в этом году прогремел языковой скандал с Андреем Данилко, который в образе Верки Сердючки дал концерт на русском языке в столичном "Осокоре".
Скандал с Данилко дошел до жалоб языковому омбудсмену.