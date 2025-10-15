Іван Дорн ошелешив причиною виходу російськомовного альбому: "Настав час"

Іван Дорн дав про себе знати появою у Дудя. Скандальний артист здивував причиною виходу російськомовного альбому, а також розповів про перехід на українську.

Чому Дорн випускає російськомовний альбом

Як пояснив артист, він планував вихід альбому Dorndom ще навесні 2022 року, але через російське вторгнення вважав його реліз недоречним. Тепер, за його словами, настав час.

"Я хочу співати те, що мені зараз дуже хочеться співати, що актуально співати. Я зрозумів, що це цей альбом. Він був написаний до війни, а тексти ніби стали ще актуальнішими після. Ось я подумав, що, напевно, пора", - поділився він.

Ба більше, Дорну підказує інтуїція, що російськомовні пісні зараз бажані.

"Я по собі орієнтуюся в цілому. Я зчитую соціум, звичайно, і його біль. І потім це відображаю у своїй музиці. Але коли ти розумієш, що у мене є запит на це, напевно й у соціуму є запит на те, щоб почути це. Я завжди орієнтувався на таке почуття, на певну інтуїцію всередині. Ось тому я подумав, що настав час, напевно", - сказав він.

Дорн показався у Дудя (скриншот)

Ставлення до української мови

Дорн зізнався, що раніше соромився говорити українською, проте зараз почав спілкуватися сміливіше.

"Це теж мій певний ресентимент. Я точно почав сміливіше говорити нею разом зі своїми друзями, які перейшли повністю на українську, тому що до цього це якось було менш сміливо. Я ніби соромився себе українською, потім перестав це робити, тому що це перестали робити всі. Але повноцінно я не переходив на неї, тобто я в родині говорив російською", - заявив він.

Водночас додав, що прищеплює українську мову в життя дітей.

"Частіше почала з'являтися однозначно в житті в цілому. Ми іноді просто переходили якийсь день. Нам важливо було, щоб всі наші викладачі, які онлайн і працюють або приходять на приватні уроки для дітей, щоб вони теж були україномовні", - поділився він.

Де зараз Дорн та що про нього відомо

Іван Дорн зараз проживає з родиною у Парижі. До повномасштабного вторгнення активно працював у РФ, проте після початку засудив дії агресора.

Деякий час давав благодійні концерти в Європі, випустив кілька пісень українською, а згодом повернувся до традиційного мовчання. У 2023-му перепрошував за скандальні висловлювання в інтерв'ю тому ж Дудю, коли у 2017-му назвав українців і росіян "братами".

Проте його позиція щодо мовного питання та спілкування з росіянами продовжила викликати критику. Зокрема у січні 2024-го він оскандалився виступом для росіян на Балі.