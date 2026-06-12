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Російська мова вже не підлягає захисту в Україні: Зеленський підписав закон

20:28 12.06.2026 Пт
2 хв
У чому суть документа, який підписав президент?
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr by president_of_ukraine)

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який виключає російську мову з тексту Європейської хартії мов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону №4699-IX і спікера Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

Як зазначено на сайті Ради, 12 червня закон повернули з підписом президента.

Роз'яснення Стефанчука

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що підписання закону - це важливий крок для захисту українського мовного простору і виконання європейських зобов'язань України.

"Російську мову виключено з переліку мов, до яких Україна застосовує положення Хартії. Це справедливе та закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот", - додав він.

За словами Стефанчука, Україна захищає державну мову і поважає мовне та культурне розмаїття. При цьому, як додав спікер Ради, це рішення - про гідність, справедливість і мовну безпеку України.

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Європейська хартія мов

Європейська хартія регіональних або міноритарних мов - це міжнародний документ Ради Європи, який ухвалили 1992 року.

Його головна мета - захистити і підтримати мови, які не є державними або широко поширеними в країні, але історично використовуються певними групами населення.

Хартія не запроваджує нові офіційні мови і не скасовує державні. Вона вимагає від країн, які її ратифікували, створювати умови для збереження таких мов: наприклад, дозволяти їхнє використання в освіті, судах, ЗМІ, культурному житті та адміністративному спілкуванні там, де це можливо і доречно.

Україна підписала хартію 2003 року під час вступу до Ради Європи.

Варто зауважити, що закон №4699-IX було ухвалено ще в грудні 2025 року.

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