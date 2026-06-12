Русский язык уже не подлежит защите в Украине: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из текста Европейской хартии языков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона №4699-IX и спикера Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
Как указано на сайте Рады, 12 июня закон вернули с подписью президента.
Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подчеркнул, что подписание закона - это важный шаг для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств Украины.
"Русский язык исключен из перечня языков, к которым Украина применяет положения Хартии. Это справедливое и закономерное решение. Язык государства-агрессора не может пользоваться инструментами защиты, созданными для поддержки языков коренных народов и национальных общностей", - добавил он.
По словам Стефанчука, Украина защищает государственный язык и уважает языковое и культурное разнообразие. При этом, как добавил спикер Рады, это решение - о достоинстве, справедливости и языковой безопасности Украины.
Европейская хартия региональных или миноритарных языков - это международный документ Совета Европы, который приняли в 1992 году.
Его главная цель - защитить и поддержать языки, которые не являются государственными или широко распространенными в стране, но исторически используются определенными группами населения.
Хартия не вводит новые официальные языки и не отменяет государственные. Она требует от стран, которые ее ратифицировали, создавать условия для сохранения таких языков: например, разрешать их использование в образовании, судах, СМИ, культурной жизни и административном общении там, где это возможно и уместно.
Украина подписала хартию в 2003 году при вступлении в Совет Европы.
Стоит заметить, что закон №4699-IX был принят еще в декабре 2025 года.