Російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
"Центробанк" РФ визнав фактичний крах стандартів розкриття інформації. З 2027 року фінансові організації планують публікувати лише знеособлені дані про власників, повідомляють в СЗР.
Після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент через санкційні ризики. Наслідок - із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише три банки, тобто менше 1 відсотка.
Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді "так/ні" щодо наявності осіб із суттєвим впливом або проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам "Центробанк".
До "Держдуми" внесено законопроєкти, що скасовують регулярні декларації про доходи для держслужбовців. Депутати і сенатори називають це "кроком у боротьбі з корупцією", хоча насправді це поглиблює розрив між риторикою та реальним контролем.
Третина малих і середніх підприємців не виключає закриття бізнесу протягом півроку, повідомляють в СЗР.
Банки скоротили споживче кредитування:
Фінансові проблеми торкнулися й держсектору. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу зросли у 2,7 рази, з 200 кейсів на 1,5 млрд рублів у 2024 році до 548 випадків майже на 4,03 млрд рублі.
Компанії затримують виплати на один-три місяці, фактично кредитуючись за рахунок підрядників. Водночас 73 % усіх витоків даних у 2025 році припали на держсектор, а лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.
Сукупно ці тенденції створюють картину ринку, що дедалі більше відходить від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу.
Після 2022 року санкційний тиск змусив російські банки та страховиків обмежити прозорість. Попередні спроби "Центробанку" зберегти відкритість фінансового ринку провалилися, а державні ініціативи лише поглибили інституційну деградацію.
Утім, система продовжує існувати за рахунок жорсткого ручного контролю, а економічні та соціальні наслідки - від падіння платоспроможності населення до масових проблем у держсекторі - сигналізують про глибокий структурний розлад.
Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін поширив нову порцію пропаганди, повідомивши про "майже повну зайнятість" та "неминучий технологічний прорив" в РФ. Хоча реальна ситуація зовсім протилежна.
Також ми писали, що цього року російський рубль несподівано зміцнився на 45 % щодо долара, торгуючись майже на рівні, що був до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Економісти попереджають, що подальше зміцнення рубля може стати серйозною загрозою для економіки РФ. Сильна валюта разом із високими кредитними ставками підвищує ризик стагфляції.
Раніше The Washington Post писало про те, що у 2026 році економіка Росії може зіткнутися із серйозними проблемами на тлі війни в Україні та дії нових санкцій.