"Центробанк" РФ визнав фактичний крах стандартів розкриття інформації. З 2027 року фінансові організації планують публікувати лише знеособлені дані про власників, повідомляють в СЗР.

Після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент через санкційні ризики. Наслідок - із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише три банки, тобто менше 1 відсотка.

Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді "так/ні" щодо наявності осіб із суттєвим впливом або проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам "Центробанк".

До "Держдуми" внесено законопроєкти, що скасовують регулярні декларації про доходи для держслужбовців. Депутати і сенатори називають це "кроком у боротьбі з корупцією", хоча насправді це поглиблює розрив між риторикою та реальним контролем.

Економічна напруженість загострюється

Третина малих і середніх підприємців не виключає закриття бізнесу протягом півроку, повідомляють в СЗР.

Банки скоротили споживче кредитування:

POS-кредити отримує кожен десятий клієнт, відмови в листопаді сягнули 90 %.

Ломбарди за січень-вересень отримали 9,6 млрд рублів чистого прибутку, що на 54 % більше, ніж роком раніше.

Фінансові проблеми торкнулися й держсектору. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу зросли у 2,7 рази, з 200 кейсів на 1,5 млрд рублів у 2024 році до 548 випадків майже на 4,03 млрд рублі.

Компанії затримують виплати на один-три місяці, фактично кредитуючись за рахунок підрядників. Водночас 73 % усіх витоків даних у 2025 році припали на держсектор, а лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.

Сукупно ці тенденції створюють картину ринку, що дедалі більше відходить від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу.

Після 2022 року санкційний тиск змусив російські банки та страховиків обмежити прозорість. Попередні спроби "Центробанку" зберегти відкритість фінансового ринку провалилися, а державні ініціативи лише поглибили інституційну деградацію.

Утім, система продовжує існувати за рахунок жорсткого ручного контролю, а економічні та соціальні наслідки - від падіння платоспроможності населення до масових проблем у держсекторі - сигналізують про глибокий структурний розлад.