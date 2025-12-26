Российская финансовая и институциональная система все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
"Центробанк" РФ признал фактический крах стандартов раскрытия информации. С 2027 года финансовые организации планируют публиковать только обезличенные данные о собственниках, сообщают в СВР.
После 2022 года банкам и страховщикам разрешили не раскрывать сведения о собственниках и менеджменте из-за санкционных рисков. Следствие - из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас раскрывают только три банка, то есть менее 1 процента.
Предложенный регулятором "компромисс" предусматривает формальные ответы "да/нет" о наличии лиц с существенным влиянием или проблемных бенефициаров, причем форму будет заполнять сам "Центробанк".
В "Госдуму" внесены законопроекты, отменяющие регулярные декларации о доходах для госслужащих. Депутаты и сенаторы называют это "шагом в борьбе с коррупцией", хотя на самом деле это углубляет разрыв между риторикой и реальным контролем.
Треть малых и средних предпринимателей не исключает закрытия бизнеса в течение полугода, сообщают в СВР.
Банки сократили потребительское кредитование:
Финансовые проблемы коснулись и госсектора. В 2025 году объемы неплатежей госкомпаний бизнеса выросли в 2,7 раза, с 200 кейсов на 1,5 млрд рублей в 2024 году до 548 случаев почти на 4,03 млрд рублей.
Компании задерживают выплаты на один-три месяца, фактически кредитуясь за счет подрядчиков. В то же время 73 % всех утечек данных в 2025 году пришлись на госсектор, а лишь 13 % россиян надеются получить годовую премию.
Совокупно эти тенденции создают картину рынка, который все больше отходит от глобальных стандартов и консервируется в состоянии закрытости, недоверия и системного хаоса.
После 2022 года санкционное давление заставило российские банки и страховщиков ограничить прозрачность. Предыдущие попытки "Центробанка" сохранить открытость финансового рынка провалились, а государственные инициативы лишь углубили институциональную деградацию.
Впрочем, система продолжает существовать за счет жесткого ручного контроля, а экономические и социальные последствия - от падения платежеспособности населения до массовых проблем в госсекторе - сигнализируют о глубоком структурном расстройстве.
