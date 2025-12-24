Різке зміцнення рубля перетворюється на загрозу для економіки Росії, - Bloomberg

Російський рубль цього року несподівано обійшов усі інші валюти щодо долара. Такий сценарій створює загрозу для економіки РФ в умовах війни.

Як пише видання, з початку року рубль зміцнився на 45% і торгується близько 78 рублів за долар, що майже відповідає рівню, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними журналістів, за останні 12 місяців це зміцнення стало найзначнішим з 1994 року.

Таке різке зміцнення рубля пояснюється одразу кількома факторами. По-перше, різко впав попит на іноземну валюту в Росії на тлі міжнародних санкцій. По-друге, дуже жорстка грошово-кредитна політика Центрального банку зробила рублеві активи більш привабливими для росіян. Ключова ставка банку залишалася на рекордно високому рівні з жовтня минулого року до червня, а потім її знизили на 5 процентних пунктів до 16%.

Уряд Росії прогнозував середній курс 91,2 рубля за долар на цей рік. Однак зміцнення рубля тривало, незважаючи на зниження цін на нафту і нові санкції з боку США і Європи. Це створює додаткові проблеми для державних фінансів, оскільки доходи експортерів у перерахунку на рублі зменшуються.

Економісти Столипінського інституту економіки зростання в Москві попереджають, що подальше зміцнення рубля стає загрозою для економіки. Якщо поточні тенденції збережуться - сильний рубль разом із дорогим кредитом - це може призвести до стагфляції (уповільнення економічного зростання, висока інфляція, зростання безробіття). Центральний банк прогнозує, що економічне зростання цього року сповільниться до 0,5-1% порівняно з 4,3% минулого року.

Переоцінений рубль знижує конкурентоспроможність економіки. Дослідники зазначають, що Росія втрачає свої природні переваги як енергетична держава, пропонуючи іноземним споживачам вигідніші умови, ніж внутрішнім виробникам. Це також погіршує інвестиційну привабливість країни і створює додаткові ризики для економічного розвитку.