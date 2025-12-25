ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Пропаганда Путіна маскує деградацію економіки в Росії, - ЦПД

Москва, Четвер 25 грудня 2025 17:46
UA EN RU
Пропаганда Путіна маскує деградацію економіки в Росії, - ЦПД Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував про "низьке безробіття" і "технологічний прорив" у РФ. Але насправді ситуація протилежна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як зазначили в ЦПД, після підписання указу про проведення у 2026 році так званого "року єдності народів Росії" Путін знову розповсюджував пропаганду. Він повідомив про "майже повну зайнятість" і "неминучий технологічний прорив".

Диктатор стверджує, що нібито 97,8% росіян працевлаштовані. На ділі ж у РФ скорочують платні місця у вишах, обмежують освітні можливості для молоді та фактично примушують людей іти працювати у військову сферу або на підприємства військово-промислового комплексу.

Термін "низьке безробіття" використовується не через розвиток економіки, а завдяки маніпуляціям зі статистикою та прихованому безробіттю. Наприклад, співробітників державних підприємств переводять на чотириденний робочий тиждень. Крім того, на показники впливають мобілізація, війна і погіршення ситуації на цивільному ринку праці.

Заяви Путіна про "технологічний прорив" і лідерство РФ у сфері штучного інтелекту також далекі від реальності. Незважаючи на гучні слова, кількість винаходів у Росії впала до мінімального рівня за більш ніж 20 років. Патентна активність скоротилася майже на 40% порівняно з довоєнним періодом. При цьому більшість так званих "інновацій" є вторинними або запозиченими рішеннями.

Зміцнення рубля загрожує економіці РФ

Нагадаємо, цього року російський рубль несподівано зміцнився на 45% щодо долара. Він торгується майже на рівні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Економісти попереджають, що подальше зміцнення рубля може стати загрозою для економіки РФ. Сильна валюта разом із дорогими кредитами підвищує ризик стагфляції, знижує конкурентоспроможність, погіршує інвестиційну привабливість і обмежує зростання економіки, яке Центральний банк прогнозує на рівні 0,5-1% порівняно з 4,3% минулого року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
Новини
На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу
На шести напрямках фронту зараз тривають бої: зведення Генштабу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну