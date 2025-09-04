Російська економіка вийшла в нуль: глава Сбербанку оголосив про початок стагнації

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", - сказав Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.

Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася.

Роль ключової ставки

Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%, і цього рівня недостатньо для стимулювання кредитування.

За його оцінкою, пожвавлення економіки можливе тільки при зниженні ставки нижче 12%. В іншому разі ризики рецесії, тобто падіння економки зростатимуть.

Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Прогноз щодо кредитів

Глава Ощадбанку також повідомив, що кредитний портфель може перейти до зростання лише в другому півріччі 2025 року. Для цього необхідне пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів.

Він підкреслив, що висока вартість позикових коштів негативно впливає як на бізнес, так і на споживачів. Це обмежує інвестиції та знижує попит.

Перспективи економіки

За словами Грефа, російська економіка залишається під тиском безлічі факторів. Серед них - санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.

Він попередив, що без коригування фінансової політики економіка ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.