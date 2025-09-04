UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Російська економіка вийшла в нуль: глава Сбербанку оголосив про початок стагнації

Фото: Герман Греф (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан "технічної стагнації".

Про це заявив глава найбільшого банку РФ Сбербанку Герман Греф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"Другий квартал фактично можна розглядати як технічну стагнацію. Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", - сказав Греф на "Східному економічному форумі" у Владивостоці.

Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася.

Роль ключової ставки

Греф наголосив, що головним фактором, що обмежує зростання, залишається ключова ставка ЦБ. Наразі вона становить 14%, і цього рівня недостатньо для стимулювання кредитування.

За його оцінкою, пожвавлення економіки можливе тільки при зниженні ставки нижче 12%. В іншому разі ризики рецесії, тобто падіння економки зростатимуть.

Греф підкреслив, що важливою є навіть не номінальна ставка, а реальна, яка в Росії зараз є однією з найвищих у світі.

Прогноз щодо кредитів

Глава Ощадбанку також повідомив, що кредитний портфель може перейти до зростання лише в другому півріччі 2025 року. Для цього необхідне пом'якшення грошово-кредитної політики мінімум на 200 базисних пунктів.

Він підкреслив, що висока вартість позикових коштів негативно впливає як на бізнес, так і на споживачів. Це обмежує інвестиції та знижує попит.

Перспективи економіки

За словами Грефа, російська економіка залишається під тиском безлічі факторів. Серед них - санкції, невизначеність на світових ринках і зростання витрат для бізнесу.

Він попередив, що без коригування фінансової політики економіка ризикує надовго застрягти в зоні стагнації.

 

Прогнози

Міжнародний валютний фонд очікує, що після двох років військового буму російська економіка повернеться до звичного стану стагнації та продовжить накопичувати відставання як від країн, що розвиваються, так і від розвинених країн.

За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.

За останніми оцінками, Росія витрачає на війну проти України половину свого бюджету.

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що введення санкцій проти російської нафти з метою припинення війни в Україні є "цілком реальною можливістю".

Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу. У цей період рівень виробництва, зайнятості та доходів не збільшується, економіка не розвивається.

Рецесія - це різкіше і помітніше падіння економічної активності, зазвичай вимірюване скороченням ВВП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСбербанк России